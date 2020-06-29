عميد سياسة القاهرة: تحديد مواعيد فتح وإغلاق المنشأت يعود بالنفع على 5 ملايين شخص

قال الدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، وأستاذ الإحصاء، إنه نحو 58% من المنشآت الاقتصادية تعمل في مجال تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية، أي ما يزيد عن 2.17 مليون منشأة، يعمل بها أكثر من 5 مليون فرد مشتغل بنسبة 37% من إجمالي المشتغلين في مصر، وذلك وفقا لأحدث تعداد اقتصادي.

وأشار السعيد في تصريحات صحفية، إلى أن تحديد مواعيد فتح وإغلاق لهذه المنشآت له فوائد عدة منها زيادة الإنتاجية، حيث أن معظم هذه المنشآت، لا تبدأ عملها إلا بعد الثانية عشر ظهرا نتيجة السهر في العمل حتي بعد منتصف الليل، مما يعني عدم الاستغلال الأمثل لفترة النهار في عملية الإنتاج.

وتابع: "في العقود الماضية كنا نقوم بتقديم الساعة في الصيف لاستغلال ساعة أكثر من النهار في عملية الإنتاج، ولكن فرض نظام محدد لمواعيد العمل للمنشآت أفضل بكثير من ذلك".

ولفت أنه من الفوائد أيضا النظام في مقابل العشوائية، حيث أنه من سمات الدول المتحضرة النظام وانتظام أوقات العمل ومعرفة العملاء بأوقات محددة لفترة عمل المنشآة، ولا يوجد دولة متحضرة فيها عشوائية في أوقات عمل المنشآت التجارية.

أوضح أن تنظيم الفلق والفتح يوفر حياة اجتماعية أفضل، فمعظم هؤلاء المشتغلين من بين ال5 مليون مشتغل يعود للمنزل في وقت نوم الأبناء وغالبا ليس لديه الوقت الكافي لمتابعة مشاكلهم ويلقي بالحمل كله على الزوجة.