أبوظبي تشترط حمل فحص خلو من كورونا للدخول إليها من باقي الإمارات

قررت سلطات إمارة أبوظبي، السماح لسكان الإمارات الأخرى بالدخول إليها بشرط حمل نتيجة فحص تفيد الخلو من الإصابة بفيروس كورونا.

وتفرض أبوظبي حظرا يمنع دخول القادمين إليها من باقي الإمارات، منذ عدة أسابيع ، ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وقالت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في الإمارة إنه سيتم السماح بدخول إمارة أبوظبي لكل من لديه نتيجة فحص سلبية من كورونا، خلال 48 ساعة من استلام نتيجة الفحص.

ودعت اللجنة القادمين لأبوظبي إلى الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية بما فيها ارتداء الكمامات في المركبات، مع استمرار منع دخول العمالة غير المقيمة في الإمارة إليها.