محافظ جنوب سيناء يصدق على عقود تقنين أوضاع بمدينة أبورديس

صدق اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الاثنين، على عقود تقنين أوضاع واضعي اليد "مساكن " لمواطني مدينة أبورديس، بحضور بمبروك الغمريني رئيس مدينة أبورديس.

وصدق المحافظ على عقدين تقنين بحي السلام استكمالًا للعقود السابقة، وذلك في ضوء سياسة الدولة لتحقيق الاستقرار لمواطني جنوب سيناء.

كما صدق المحافظ خلال اللقاء على محاضر لجان التنسيق مع وزارة الموارد المائية والري، ومعهد بحوث الموارد المائية، بشأن مجابهة السيول بمديني أبورديس وأبوزنيمة، للبدء في تنفيذ الأعمال الصناعية من سدود، وبحيرات، ومجارى سيول، بالتنسيق مع كافة الجهات المختصة ومواطني المدينتين من شيوخ وعواقل البدو.