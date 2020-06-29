 ليبيا: 35 إصابة بكورونا ترفع الحصيلة إلى 762 - بوابة الشروق
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ليبيا: 35 إصابة بكورونا ترفع الحصيلة إلى 762

أ ش أ
نشر في: الإثنين 29 يونيو 2020 - 11:34 ص | آخر تحديث: الإثنين 29 يونيو 2020 - 11:34 ص

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، تسجيل 35 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في ليبيا؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية لمصابي الفيروس في البلاد إلى 762.

وصرح المركز -في بيان أوردته وكالة الأنباء الليبية، اليوم الإثنين- بأنه استلم 922 عينة للكشف عن فيروس كورنا المستجد ، أظهرت 35 عينة موجبة و19 حالة مخالطين، و887 حالة سالبة ومن ضمن العينات السالبة تماثل عدد 25 حالة للشفاء.

وأشار إلى تسجيل 3 وفيات جديدة؛ ليصل إجمالي الإصابات إلى 762 إصابة بينها 545 حالة نشطة، فيما ارتفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 196، وعدد الوفيات إلى 21 حالة.

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