ليبيا: 35 إصابة بكورونا ترفع الحصيلة إلى 762

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، تسجيل 35 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في ليبيا؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية لمصابي الفيروس في البلاد إلى 762.

وصرح المركز -في بيان أوردته وكالة الأنباء الليبية، اليوم الإثنين- بأنه استلم 922 عينة للكشف عن فيروس كورنا المستجد ، أظهرت 35 عينة موجبة و19 حالة مخالطين، و887 حالة سالبة ومن ضمن العينات السالبة تماثل عدد 25 حالة للشفاء.

وأشار إلى تسجيل 3 وفيات جديدة؛ ليصل إجمالي الإصابات إلى 762 إصابة بينها 545 حالة نشطة، فيما ارتفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 196، وعدد الوفيات إلى 21 حالة.