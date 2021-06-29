ضبط 39 مخالفة متنوعة في حملات على أسواق مرسى مطروح والحمام

قال المهندس حسن الشياني مدير مديرية تموين مطروح، إنه تم تنظيم حملات على أسواق مدينتي مرسى مطروح والحمام، أسفرت عن ضبط 39 مخالفة متنوعة لمخابز إنتاج العيش المدعم، والمحال التجارية، ومستودعات البوتاجاز.

وأوضح أنه تم تحرير 16 مخالفة في مدينة مرسى مطروح، و19 مخالفة في مدينة مدينة الحمام، وذلك لعدم نظافة أدوات العجن والخبز، ومخالفة إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، مخالفات عدم ممارسة النشاط علي الوجه المعتاد، ومحاضر لمحلات بيع سلع تموينية ومستودعات أنابيب البوتاجاز، بسبب عدم الإعلان عن الأسعار، وبيع دقيق مدعم في السوق السوداء.

وأكد أنه تم تحرير المحاضر المخالفين في قسمي شرطة مرسى مطروح والحمام، تمهيدا للعرض على النيابة العامة.