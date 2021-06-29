محافظة القاهرة تخصص 108 أتوبيسات لنقل رواد معرض الكتاب الدولي

أعلن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، استعداد أجهزة المحافظة لإقامة معرض الكتاب الدولي في دورته الـ٥٢، والذي تقيمه الهيئة العامة للكتاب خلال الفترة من ٣٠ يونيو حتى ١٥ يوليو من العام الجارى، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية، بالتجمع الخامس تحت رعاية رئيس الجمهورية.

وقال عبد العال، إنه تم التنسبق مع الهيئة العامة للكتاب بتوفير أسطول من أتوبيسات هيئة النقل العام بعدد 108 أتوبيسات منها ٧ خطوط جديدة خدمة خاصة مختلفة المسارات بإجمالي ٥٨ اتوبيس، لخدمة جمهور المعرض تغطى معظم مناطق القاهرة، بالإضافة للخطوط الحالية العابرة للمعرض بعدد 50 سيارة.

ومن جهته، أوضح اللواء رزق علي رئيس هيئة النقل العام، أنه تم الاتفاق على تخصيص ٧ خطوط خدمة خاصة لنقل المواطنين ورواد المعرض بأتوبيسات الهيئة، وموضحًا أنها تبدأ من ميدان عبدالمنعم رياض، مرورًا برمسيس ثم العباسية وجامعة الأزهر ومحور المشير، فمعرض الكتاب ويخدم هذا الخط ١٠ سيارات، والخط الثاني يبدأ من دوران شبرا ثم شارع شبرا مرورًا بميدان أحمد حلمي ثم شارع رمسيس والعباسية ونادي السكة وجامعة الأزهر ومحور المشير فمعرض الكتاب ويخدم هذا الخط ١٠ سيارات.

وأشار علي، إلى أن الخط الثالث ينطلق من النزهة الجديدة مرورًا بميدان الحجاز ثم السبع عمارات ومكرم عبيد ومصطفى النحاس والمنهل والوفاء والأمل وصولًا إلى المعرض ويخدم هذا الخط ٨ سيارات، مضيفا أن الخط الرابع يبدأ من الأميرية مرورًا بميدان المطرية والحلمية ثم كلية بنات عين شمس وميدان رابعة والحي السابع وحي السفارات فى معرض الكتاب ويخدم هذا الخط ٧ سيارات.

وكشف علي، عن انطلاق الخط الخامس من ميدان الجيزة ثم جامعة القاهرة مرورًا بالقصر العيني والسيدة عائشة والاوتوستراد وجامعة الأزهر فمعرض الكتاب ويخدم هذا الخط ١٠ سيارات، مشيرا إلى أن الخط السادس يبدأ من صقر قريش مرورًا بكارفور المعادى ثم نادى وادى دجلة والطريق الدائرى ومحور المشير وصولًا إلى معرض الكتاب ويخدم هذا الخط 5 سيارات.

وأضاف أن الخط السابع فيبدأ من المظلات ثم سراي القبة مرورًا بروكسى والسبع عمارات والحى الثامن والوفاء والأمل ومحور المشير فالمعرض ويخدم هذا الخط ٨ سيارات، وتم مد مسار خط العباسية معرض الكتاب ليبدأ من دوران شبرا بدلًا من العباسية.

ولفت إلى أن هناك خطوط عابرة لمحور المشير تمر بمعرض الكتاب وهى خط أحمد حلمي معرض الكتاب التجمع الثالث بعدد 16 سيارة، وخط عبد المنعم رياض معرض الكتاب الجامعة الأميريكية بعدد 15 سيارة وخط شرق شبرا الخيمة معرض الكتاب التجمع الثالث بعدد 12 سيارة وخط بولاق الدكرور معرض الكتاب التجمع الثالث بعدد 7 سيارات.