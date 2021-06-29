اليونان: العثور على لوحتين لبيكاسو وموندريان بعد 9 أعوام من سرقتهما

أعلنت الشرطة اليونانية العثور على لوحتين لكل من الفنان الإسباني بابلو بيكاسو والرسام الهولندي بيت موندريان، وذلك بعد مرور 9 سنوات على سرقتهما من أحد المعارض في أثينا.

وذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، في نشرتها باللغة الإنجليزية اليوم الثلاثاء، أن مجموعة من اللصوص داهمت معرض أثينا الوطني في عام 2012 وتمكنت من سرقة لوحة "رأس إمرأة (1939)" لبيكاسو ولوحة "الطاحونة (1905)" لموندريان.

وأضافت الشبكة البريطانية، أن اللصوص شتتوا انتباه الحراس من خلال إطلاق إنذار أمان المعرض عدة مرات؛ ما أدى في النهاية إلى إيقاف تشغيله، مشيرة إلى أنهم تسللوا إلى الداخل بعد ذلك وجردوا الأعمال الفنية من إطاراتها وسرقتها.

وقد سقطت لوحة ثالثة لموندريان من أحد اللصوص أثناء محاولة فراره.

وكان مصدر في الشرطة اليونانية، أعلن في وقت سابق العثور على لوحتي "رأس إمرأة" و"الطاحونة" في ممر ضيق بالقرب من العاصمة أثينا وتم اعتقال شخص واحد على الأقل.