والدة نيرة أشرف بعد إحالة أوراق المتهم للمفتي: بنتي فرحانة في قبرها

قالت ثناء سعيد والد طالبة المنصورة "نيرة أشرف" التي قتلها زميلها أمام الجامعة ذبحا، إن الحكم (الذي أصدرته محكمة الجنايات بإحالة أوراق المتهم إلى فضيلة المفتي) أسعد ابنتها في القبر.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث في مصر" الذي يُقدمه الإعلامي شريف عامر، عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الثلاثاء: "نيرة أكيد فرحانة إن حقها رجعلها الحمد لله ونارنا بردت شوية".

وتابعت: "حسبي الله ونعم الوكيل في (القاتل).. وعاوزة أشكر كل اللي عمل صدقات لبنتي .. فيه ناس كتير عملت عمرة واللي وزع مصاحف أو وزع وجبات.. الناس عملوا حاجات كتير باشكرهم عليها جدا.. الناس اعتبرت نيرة بنتهم".

وكانت محكمة جنايات المنصورة الدائرة الرابعة برئاسة المستشار بهاء الدين المري وعضوية سعيد السمادوني ومحمد الشابوري وهشام جمال غيث وأمانة سر محمد جمال عوض ومحمود عبد الرازق، قد قضت بإحالة أوراق المتهم بقتل نيرة أشرف، طالبة جامعة المنصورة، إلى فصيلة المفتى وتحديد جلسة يوم 6 يوليو المقبل، للنطق بالحكم.