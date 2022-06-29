سيمنس إنرجي ترفض اتهامات روسيا لخفضها إمدادات الغاز الألمانية

رفضت شركة "سيمنس إنرجي" الألمانية للطاقة المزاعم الروسية بأن خفض شحنات الغاز إلى ألمانيا كان بسبب إخفاق الشركة في إصلاح أحد التوربينات المستخدمة في خط أنابيب نورد ستريم 1 في الوقت المناسب.

وقال جو كايزر، رئيس مجلس الإشراف على سيمنس إنرجي، في تصريحات لصحيفة "زود دويتشه تسايتونج" الألمانية اليومية :"من المريح للغاية أن ننخرط في شركة معروفة في روسيا".

وأضاف أنه "حتى لو كان الأمر كذلك، فإنه لن يبرر أبدا خفض إمدادات الغاز بهذا الحجم".

وأشارت روسيا إلى أن هذا التأخير كان السبب وراء خفض شركة "جازبروم" الهائل في شحنات الغاز عبر خط أنابيب نورد ستريم 1، رغم أن المستشار الألماني أولاف شولتس رفض لاحقا مثل هذا التفسير كذريعة.

ومن المتوقع أن ترتفع حدة التوترات حول شحنات الغاز الروسية في الأسابيع المقبلة حيث سيتم إغلاق خط أنابيب نورد ستريم 1 بالكامل لفترة الصيانة السنوية التي تستغرق 10 أيام في 11 يوليو المقبل.

وأعرب كل من مزودي الطاقة الألمان ووزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك عن قلقهم من أن تقرر "جازبروم" ببساطة عدم استئناف تسليم شحنات الغاز إلى ألمانيا بمجرد اكتمال أعمال الصيانة.