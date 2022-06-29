مقتل 3 أشخاص على الأقل وإصابة 5 آخرين في هجوم روسي على مدينة ميكولايف الأوكرانية

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لقي ما لا يقل عن 3 أشخاص حتفهم وأصيب 5 آخرون في هجوم روسي على مدينة "ميكولايف" جنوب أوكرانيا، صباح اليوم الأربعاء، طبقا للحاكم العسكري للمنطقة.

وكتب فيتالي كيم، حاكم منطقة ميكولايف، على تطبيق "تليجرام": "شن المحتلون الروس هجوما صاروخيا على ميكولايف".

ودعت السلطات المحلية المواطنين للبقاء في ملاجئ الحماية من الغارات الجوية، وعدم نشر صور للأضرار الناجمة عن الهجمات.

وفي مكان آخر، تحاول القوات الروسية بشرق أوكرانيا، تطويق مدينة "ليسيتشانسك" في منطقة "لوهانسك" بشرق أوكرانيا، طبقا لتقرير حول الوضع أصدرته هيئة الأركان العامة الأوكرانية صباح اليوم الأربعاء.

وذكر الجيش الأوكراني أن القوات الروسية تتمركز على الحافة الجنوبية للمدينة، بينما أفاد انفصاليون موالون لروسيا أن القتال بدأ بالفعل داخل المدينة.

وتم العثور على جثتين بعد هجوم على مدينة "دنبرو" شرق أوكرانيا، صباح اليوم الأربعاء.