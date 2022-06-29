جودة التعليم تعتمد 5 كليات و200 مدرسة

اعتمد مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم اليوم خمس كليات هي كلية التربية وجامعة 6 أكتوبر، كلية الاقتصاد المنزلي - جامعة المنوفية، كلية طب الأسنان - جامعة مصر الدولية، كلية الصيدلة - جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، كلية اللغة العربية بأسيوط، جامعة الأزهر.



واعتمد المجلس تسعة برامج شملت، برنامج طب مانشستر كلية الطب جامعة المنصورة، برنامج ترميم الأثار العضوية وبرنامج ترميم الأثار غير العضوية كلية الأثار جامعة القاهرة، برنامج اللغة الانجليزية وبرنامج اللغة الايطالية كلية اللغات والترجمة جامعة بدر، برنامج مكتبات ومعلومات تكنولوجيا التعليم وبرنامج علم النفس وبرنامج التاريخ وبرنامج الجغرافيا كلية التربية بنين بالقاهرة وجامعة الأزهر.



وقرر مجلس ادارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم اعتماد معايير الاعتماد البرامجي الاصدار الثاني 2022.



وفيما يتعلق بالتعليم قبل الجامعي اعتمد مجلس ادارة الهيئة 200 مدرسة بمراحل التعليم المختلفة.



وقالت الدكتورة يوهانسن عيد رئيس مجلس الادارة، بإن معدلات الاعتماد لمختلف مراحل التعليم الجامعي وقبل الجامعي تسير بوتيرة جيدة بما يشير إلى الوعي المتزايد من قبل المؤسسات التعليمية بأهمية التقدم للاعتماد.



وأضافت عيد، أن الحاجة لاستيفاء شروط الاعتماد ليست عملية شكلية، ولكنها مراحل علمية وعملية مختلفة تعطى مؤشرات قوية لجودة عمليات التعلم ومخرجاتها.