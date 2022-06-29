 ارتفاع معدل التضخم في بلجيكا إلى أعلى مستوياته منذ أكتوبر 1982 - بوابة الشروق
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ارتفاع معدل التضخم في بلجيكا إلى أعلى مستوياته منذ أكتوبر 1982

د ب أ
نشر في: الأربعاء 29 يونيو 2022 - 10:55 م | آخر تحديث: الأربعاء 29 يونيو 2022 - 10:55 م
أظهرت بيانات مكتب الإحصاء البلجيكي الصادرة اليوم الأربعاء ارتفاع معدل تضخم أسعار المستهلك خلال يونيو الحالي إلى أعلى مستوياته منذ حوالي 4 عقود، بسبب ارتفاع أسعار الطاقة بشكل أساسي.

وذكر مكتب الإحصاء أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع خلال الشهر الحالي بنسبة 65ر9% سنويا، مقابل 97ر8% خلال أيار/مايو الماضي.

ووصل معدل التضخم خلال الشهر الحالي إلى أعلى مستوياته منذ أكتوبر 1982، عندما ارتفعت الأسعار بنسبة 84ر9%.

جاء الارتفاع الأخير لمعدل التضخم بشكل أساسي نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة بنسبة 99ر55%  سنويا، كما ارتفعت أسعار الغذاء بنسبة 44ر8%.

ومع استبعاد أسعار الطاقة، يسجل معدل التضخم خلال الشهر الحالي 26ر5% مقابل 53ر4% خلال الشهر الماضي.

كما بلغ معدل التضخم الأساسي الذي يستبعد أسعار الطاقة والغذاء غير المصنع خلال الشهر الحالي 07ر5% مقابل 43ر4% خلال أيار/مايو الماضي.
وعلى أساس شهري ارتفعت أسعار المستهلك خلال الشهر الحالي 85ر0%.

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