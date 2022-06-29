ارتفاع معدل التضخم في بلجيكا إلى أعلى مستوياته منذ أكتوبر 1982

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء البلجيكي الصادرة اليوم الأربعاء ارتفاع معدل تضخم أسعار المستهلك خلال يونيو الحالي إلى أعلى مستوياته منذ حوالي 4 عقود، بسبب ارتفاع أسعار الطاقة بشكل أساسي.



وذكر مكتب الإحصاء أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع خلال الشهر الحالي بنسبة 65ر9% سنويا، مقابل 97ر8% خلال أيار/مايو الماضي.



ووصل معدل التضخم خلال الشهر الحالي إلى أعلى مستوياته منذ أكتوبر 1982، عندما ارتفعت الأسعار بنسبة 84ر9%.



جاء الارتفاع الأخير لمعدل التضخم بشكل أساسي نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة بنسبة 99ر55% سنويا، كما ارتفعت أسعار الغذاء بنسبة 44ر8%.



ومع استبعاد أسعار الطاقة، يسجل معدل التضخم خلال الشهر الحالي 26ر5% مقابل 53ر4% خلال الشهر الماضي.



كما بلغ معدل التضخم الأساسي الذي يستبعد أسعار الطاقة والغذاء غير المصنع خلال الشهر الحالي 07ر5% مقابل 43ر4% خلال أيار/مايو الماضي.

وعلى أساس شهري ارتفعت أسعار المستهلك خلال الشهر الحالي 85ر0%.