طلبت أوكرانيا من الولايات المتحدة تزويدها بالقذائف العنقودية، فيما حثت مجموعة من المشرعين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الكونجرس، الرئيس الأمريكي جو بايدن على تلبية النداء.

ورجحت مجلة "نيوزويك" الأمريكية، في تقرير لها نشرته أمس الأربعاء، أن يكون التردد من جانب البيت الأبيض في تلبية الطلب الأوكراني سببه الطبيعة المثيرة للجدل لهذه القذائف.

وتنطوي تلك القذائف على احتمال كبير لقتل أو جرح المدنيين، مما دفع منظمات مثل "هيومن رايتس ووتش" إلى إدانة استخدامها.

ونظرا لاحتمال إلحاق أضرار بالمدنيين، يحظر أكثر من 123 بلدا القذائف العنقودية في معاهدة حظر إنتاج واستخدام وتخزين الذخائر العنقودية واعتمدتها عام 2008، لكن الولايات المتحدة وأوكرانيا وروسيا ليست من بين الدول الموقع على تلك المعاهدة.

وأفاد جاي مكاردل، مدير تحرير موقع "تقرير قوات العمليات الخاصة" الإخباري العسكري الأمريكي، بأن القذائف العنقودية تتكون من "قنبلة رئيسية" يتم إسقاطها، والتي تطلق بعد ذلك عدة قنابل أصغر، تُعرف باسم "القنابل العنقودية".

وقال مكاردل إن هذه القنابل الصغيرة تنفجر عند الاصطدام ويمكن أن تقتل كل شيء في منطقة شاسعة ضاربا مثلا بـ"عدة ملاعب لكرة القدم". وتابع: "أتذكر أنني شاهدت عرضا لذلك كطالب جديد في الجيش الأمريكي، أصابتني الدهشة حيث لم أر شيئا كهذا من قبل، ولا يمكن لأي شيء أن ينجو من تلك العاصفة النارية من الشظايا".

ويعتقد بعض أعضاء الكونجرس من لجنة هلسنكي أن الذخائر العنقودية، وعلى وجه التحديد القذائف التقليدية المحسنة المزدوجة الغرض (دي.بي.آي.سي.إم) ينبغي أن تعطى لأوكرانيا.

وأفادت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية بأن النائب الجمهوري جو ويلسون والنائب الديمقراطي ستيف كوهين والنائبة الجمهورية فيكتوريا سبارتز أعربوا عن دعمهم لتزويد كييف بمجموعات من القذائف في رسالة أرسلت إلى بايدن يوم الجمعة.

وكتب المشرعون، وفقا للمجلة الأمريكية، أن "نقل (دي.بي.آي.سي.إم) إلى أوكرانيا يمثل فرصة لتزويد القوات المسلحة الأوكرانية بقدرة قوية ضد الجيش الروسي وقوات المرتزقة".

وأضافوا: "دعونا نستخدم هذه الترسانة الواسعة غير المستغلة في خدمة النصر الأوكراني، واستعادة السلام في أوروبا".

وعلى الرغم من أن بايدن لم يناقش علنا تزويد أوكرانيا بالقذائف العنقودية، نقلت شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية، في ديسمبر الماضي، عن مصادر داخل إدارة بايدن قولهم إن "الطلب لم يرفض ويمكن النظر فيه بجدية أكبر في وقت لاحق".

وفي الشهر الماضي، ذكرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية أن روسيا استخدمت القذائف العنقودية في أوكرانيا عدة مرات، مؤكدة أن ذلك تسبب في "سقوط مئات الضحايا المدنيين وألحق أضرارا بأهداف مدنية، بما في ذلك المنازل والمستشفيات والمدارس".

وفي غضون ذلك، قال مكاردل إن هذا هو السبب في أن العديد من الدول تفضل الابتعاد عن القذائف العنقودية، مضيفا: "إنهم يقتلون كل شيء بشكل عشوائي على مساحة واسعة"، ووصفها بأنها "كابوس".