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تراجع أسعار الغاز في التعاملات الأوروبية

د ب أ
نشر في: الخميس 29 يونيو 2023 - 12:05 ص | آخر تحديث: الخميس 29 يونيو 2023 - 12:05 ص

تراجعت أسعار الغاز الطبيعي في التعاملات الأوروبية، اليوم الأربعاء، حيث طغى الطلب الضعيف على تزايد المنافسة مع آسيا؛ لشراء شحنات الغاز الطبيعي المسال وتداعيات  التمرد قصير المدى في روسيا مطلع الأسبوع الحالي.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن أسعار العقود القياسية الأوروبية تراجعت بنسبة 1.1%  بعد تذبذبه في وقت سابق من اليوم، مضيفة أن أسعار الغاز ظلت تتأرجح  طوال يونيو الحالي، حيث يقيم المتعاملون عدة عوامل منها المخاطر التي تهدد الإمدادات، وموجات الحر في الصين وتراجع استهلاك الغاز.

وقال المحللون في شركة آي.إن.جي جروب في مذكرة: "مازلنا نواجه صدمات الطاقة وتداعيات الجائحة"، حيث مازالت  النظرة المستقبلية  للإنتاج الصناعي في أوروبا والذي يمثل مستهلكا رئيسيا للغاز في أوروبا، ضعيفة في أفضل الحالات خلال الشهور المقبلة.وجرى تداول عقود الغاز الهولندية القياسية للسوق الأوروبية  بسعر 34.31 يورو لكل ميجاوات / ساعة تسليم الشهر المقبل، في حين تراجع سعر الغاز البريطاني بنسبة 0.7% في تعاملات لندن".

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