مدحت العدل عن فوز مرسي بانتخابات الرئاسة: حسيت فجأة إن عيني مبتشوفش

قال السيناريست مدحت العدل، إنه لم يتخيل وصول جماعة الإخوان المسلمين إلى سدة الحكم، مشيرًا إلى أنه صدم بعد إعلان فوز محمد مرسي بالانتخابات الرئاسية.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «الشاهد»، مساء الخميس، أنه كان يفضّل فوز رئيس الوزراء الأسبق أحمد شفيق بالانتخابات؛ لأنه رجل من الجيش المصري.

وأوضح أنه زار «شفيق» في منزله قبل انطلاق الجولة الثانية من الانتخابات وتحدث معه ونقل إليه وجهة نظر الشباب، معقبًا: «كان بالنسبة لي أفضل من مرسي، وفي المنزل أول ما أعلنوا فوز مرسي، في كاشة سوداء نزلت على عيني أنا ومراتي».

وأكمل: «مراتي لو ضغطها عالي كان هيجرى لها حاجة.. حسيت فجأة إن عيني مبتشوفش لأننا رايحين على كابوس، وتخيلت أنهم أكثر ذكاء مما ظهروا عليه».

وأشار إلى أن جماعة الإخوان في هذا التوقيت، كانت الجهة الوحيدة المنظمة وتمول من الخارج وإمكانياتها كبيرة جدًا، منوهًا أن المثقفين ليس لهم اتحاد يجمعهم سويًا.

واستطرد: «الإخوان قوة منظمة دكتاتورية تستند إلى حكم ديني، كان بقالهم 80 عامًا ولا يمكن أن تقارن مع مجموعة من الأرستقراطيين الذين لا يسعون سوى وراء الوطن.. في كل ثورات التاريخ من نجح هم المنظمون والدمويون».

وعن لقائه بالرئيس المعزول، ذكر أنه رآه مرة واحدة في الميدان وكان شكله مرعوبًا جدًا، مشيرًا إلى أن حالة الخوف من الناس لفتت نظره.