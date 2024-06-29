مانشستر يونايتد يراقب دي ليخت لخطفه من بايرن ميونخ

أشارت تقارير صحفية إلى أن فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي أجرى اتصالات من أجل التعاقد مع اللاعب الهولندي ماتياس دي ليخت مدافع فريق بايرن ميونخ الألماني.

ووفقًا للصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، فإن النادي الإنجليزي يضع دي ليخت على قائمة الخيارات المطروحة للتعاقد مع مدافع جديد.

وأضاف أن اللاعب منفتح على الانضمام إلى «الشياطين الحمر» واللعب في الدوري الإنجليزي، على الرغم من أن الفريق لن يشارك في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وتابع أن بايرن ميونخ الذي ينشط في اللاعب ليس لديه مانع في بيع مدافعه هذا الصيف، وسيكون الأمر متروكًا لمانشستر يونايتد في التعاقد مع دي ليخت من عدمه.

ويسعى فريق مانشستر يونايتد بقيادة مديره الفني الهولندي إريك تن هاج، في تدعيم قائمته قبل بدء الموسم المقبل، للمنافسة على الألقاب.

وكان مدرب «اليونايتد» الحالي قد درب دي ليخت من قبل في فريق أياكس الهولندي، ونجحا في تحقيق نتائج إيجابية في دوري أبطال أوروبا عام 2019.