مصطفى بكري: تدخل من الرئيس السيسي قد يعيد النظر في قرار غلق المحال الـ10 مساء

قال النائب والإعلامي مصطفى بكري عضو مجلس النواب، إنه لا توجد أسباب موضوعية لقرار غلق المحال في الـ10 مساءً.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة «mbc مصر»، مساء السبت، أن هذا القرار اتخذ بشكل متسرع ودون دراسة كافية.

وأشار إلى أن القرار ستكون له الكثير من التداعيات السلبية على قطاع السياحة، بجانب زيادة البطالة جراء تقليل الأعمال.

ونوه بأن هناك تدخلًا من الرئيس عبدالفتاح السيسي قد يعيد النظر في هذا القرار الذي كرَّر وصفه بأنه غير موضوعي.

ولفت إلى أن الحكومة كان عليها تدبير الكميات المطلوبة من الوقود اللازم لتشغيل المحطات لمنع وجود تخفيف الأحمال.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قد صرح بأنه تقرر فى ضوء جهود ترشيد الكهرباء، غلق المحلات التجارية 10 مساء بدءًا من العاشرة مساء، فيما تغلق الصيدليات والمطاعم والسوبر ماركت في الواحدة صباحًا.