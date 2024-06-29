ترامب يعد بإنشاء قبة حديدية غير مسبوقة في ولايته المقبلة

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وعد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بإنشاء نظام دفاع صاروخي متطور لحماية الولايات المتحدة غير مسبوق "قبة حديدية" في حال تم انتخابه لولاية رئاسية جديدة.

وقال ترامب في خطاب أمام مؤيديه في ولاية فيرجينيا: «في فترتي الرئاسية المقبلة، سننشئ قبة حديدية عظيمة فوق بلادنا، ستكون قبة لم يسبق لأحد أن رآها من قبل - قبة دفاع صاروخي على أحدث طراز».

وأشار ترامب إلى أن نظام الدفاع الصاروخي المستقبلي سيتم تصميمه وبناؤه حصريا من مكونات أمريكية.

ولا يعد هذا التصريح الأول من نوعه لترامب فقد وعد الأمريكيين أثناء خطاب ألقاه في ولاية مينيسوتا بإنشاء مثل هذا النظام.

وأكد أن النظام الصاروخي سيكون مشابها للقبة الحديدية في إسرائيل، مشيرا إلى أن إنشاء مثل هذا النظام سيسمح بتوفير وظائف جديدة للأمريكيين.