 ترامب يعد بإنشاء قبة حديدية غير مسبوقة في ولايته المقبلة - بوابة الشروق
السبت 29 يونيو 2024 3:38 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

ترامب يعد بإنشاء قبة حديدية غير مسبوقة في ولايته المقبلة


نشر في: السبت 29 يونيو 2024 - 3:14 ص | آخر تحديث: السبت 29 يونيو 2024 - 3:14 ص

وعد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بإنشاء نظام دفاع صاروخي متطور لحماية الولايات المتحدة غير مسبوق "قبة حديدية" في حال تم انتخابه لولاية رئاسية جديدة.

وقال ترامب في خطاب أمام مؤيديه في ولاية فيرجينيا: «في فترتي الرئاسية المقبلة، سننشئ قبة حديدية عظيمة فوق بلادنا، ستكون قبة لم يسبق لأحد أن رآها من قبل - قبة دفاع صاروخي على أحدث طراز».

وأشار ترامب إلى أن نظام الدفاع الصاروخي المستقبلي سيتم تصميمه وبناؤه حصريا من مكونات أمريكية.

ولا يعد هذا التصريح الأول من نوعه لترامب فقد وعد الأمريكيين أثناء خطاب ألقاه في ولاية مينيسوتا بإنشاء مثل هذا النظام.

وأكد أن النظام الصاروخي سيكون مشابها للقبة الحديدية في إسرائيل، مشيرا إلى أن إنشاء مثل هذا النظام سيسمح بتوفير وظائف جديدة للأمريكيين.

 

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك