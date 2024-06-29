نشأت الديهي: مصر تعرضت لضغوط غير مسبوقة لتمرير صفقة مرفوضة شعبيًا ورئاسيًا

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن مصر تعرضت خلال الفترة الماضية لضغوط غير مسبوقة لتمرير صفقة مرفوضة شعبيًا ورئاسيًا، ألا وهي تصفية القضية الفلسطينية.

وأضاف خلال برنامجه «بالورقة والقلم»، على الفضائية «ten»، مساء السبت: «فيه أصابع بتعبث من وراء الستار للضغط على الدولة المصرية لتمرير صفقة مرفوضة مصرية بشكل واضح».

في شأن آخر، تحدث الديهي، عن انتهاء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء من تشكيل الحكومة الجديدة، وسيتم الإعلان عن التشكيل قريبا.

ولفت إلى أن التشكيل الوزاري الجديد سيكون على حجم التحديات، معقبًا: «ربنا يولي من يصلح ، لأننا في حاجة إلى عقول تفكر بشكل مختلف».

اقتصاديا، أفاد الديهي، بأن الدين الخارجي انخفض بقيمة 7.4 مليار دولار بما يعادل 4.4% ليصل لـ160 مليارا، بعدما كان 168 مليار دولار، استنادًا إلى إحصائيات البنك المركزي.

ونوه بأن السفير التركي بالقاهرة تحدث على أن 12 شركة تركية جاءت للعمل في مصر خلال السنوات الأخيرة، مؤكدا أن هذا دليل على قوة الاقتصاد المصري.

وتابع: «يا شعب مصر العظيم أستأذنكم في التفاؤل، المستقبل لنا، المستقبل بأيدينا، والله هذا الكلام ليس معطرًا بالأكاذيب، ولكنه الحقيقة، ولكن بعض المرتزقة يحاولون تشوية هذه الحقيقة».