القسام تدك قوات الاحتلال في الشجاعية بالهاون وتؤكد سقوط قتلى وجرحى

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واصلت فصائل المقاومة الفلسطينية، عملياتها النوعية ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال المعارك البرية في قطاع غزة.

وقالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، في بيان، عصر السبت، إنها دكَّت قوات الاحتلال المتوغلة في حي الشجاعية شرق مدينة غزة بعدة رمايات من قذائف الهاون عيار 120ملم.

وأضافت أنها تمكنت من تحقيق إصابات مباشرة في صفوف قوات الاحتلال، مؤكدة رصد هبوط الطيران المروحي لإخلاء القتلى والجرحى.

بدورها، أفادت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، بأنها فجرت عبوتين أرضيتين في عدد من آليات الاحتلال قرب موقع عيسى بتل الهوا جنوب غرب مدينة غزة.

وذكرت في بيان آخر، أنها قصفت بقذائف الهاون النظامي "عيار 60" مركز قيادة الاحتلال لعمليات التوغل في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وأشارت إلى أن مقاتليها قصفوا بقذائف الهاون النظامي تجمعًا لآليات وجنود الاحتلال المتوغلة في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.