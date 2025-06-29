وجه حازم إمام نجم نادي الزمالك نصيحة لمحمود عبدالرازق شيكابالا صانع ألعاب الفريق وقائده.

وأبلغ شيكابالا صاحب الـ 39 عاما، إدارة الزمالك برغبته في الاعتزال، على الرغم من أن عقده مع النادي يستمر حتى نهاية الموسم المُقبل.

وقال إمام في تصريحات تلفزيونية إن شيكابالا هو وحده من يحسم القرار، ولا يعرف إذا كان اللاعب قد اتخذ قراراً نهائياً أم لا.

وأضاف: "ما أخشاه فقط هو غياب اللاعبين الذين يحملون هوية النادي، مثل شيكابالا".

وتابع: "عندما قررت الاعتزال في 2008، كانت هناك فجوة كبيرة في الموسم التالي وتراجع كبير في النتائج".

وواصل نجم الزمالك السابق: "ليس معنى ذلك أن حازم إمام خارقاً وأن وجوده يصنع الفارق دوماً، لكن ما أقصده أن بعض اللاعبين حضورهم يحافظ على هوية النادي، وأتذكر أننا في الموسم التالي لاعتزالي، احتل الفريق ترتيباً متأخراً في الدوري، وخرج من بني عبيد في كأس مصر".