تقارير: روسيا تستهدف مناطق أوكرانية بعيدة عن الخطوط الأمامية

ذكرت وسائل إعلام محلية، اليوم الأحد، أن روسيا شنت موجة جديدة من الهجمات بالصواريخ طويلة المدى وطائرات الدرون في أوكرانيا خلال الليل.

وذكرت صحيفة كييف اندبندنت، أنه تم إطلاق صفارت الانذار في أنحاء البلاد، بما في ذلك في المناطق الغربية البعيدة عن الخطوط الأمامية.

وكانت القوات الجوية الأوكرانية قد حذرت في وقت متأخر من أمس السبت من قاذفات روسية وطائرات درون تستهدف مناطق متعددة.

ووقعت انفجارات في مناطق زابوريجيا ولفيف وإيفانو-فرانكيفسك وتشيركاسي وأماكن أخرى.

كما أفادت وكالة ار بي كيه-أوكرانيا بسماع دوى انفجارات في كييف خلال الليل.

وأفاد حاكم تشيركاسي في البداية بوقوع 3 إصابات وأضرار بالبنية التحتية المدنية. كما وقعت أضرار في مناطق أخرى جراء الهجمات.