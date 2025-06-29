فريق التفاوض التجاري الهندي يمدد إقامته في واشنطن لتسوية الخلافات بين الجانبين

قالت مصادر مطلعة، إن فريق التفاوض التجاري الهندي مدد إقامته في واشنطن لتسوية الخلافات، حيث يتطلع الجانبان إلى إبرام اتفاق قبل الموعد النهائي في 9 يوليو المقبل، وهو الموعد الذي من المقرر أن تدخل فيه الرسوم الجمركية الأمريكية المرتفعة حيز التنفيذ.

وذكرت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، أنه كان من المفترض في البداية أن تستمر المفاوضات المباشرة حتى 27 يونيو، ولكن تم تمديدها ليوم إضافي، مما زاد الآمال في إمكانية التوصل إلى اتفاق تجاري مؤقت، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وأوضح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الأسبوع الماضي، أنه من المرجح أن يتم إبرام صفقة "كبيرة جدا" مع الهند قريبا، وسط تشدد موقف البلدين.

وتمسك الجانبان بمواقفهما بشأن بعض القضايا الرئيسية، من بينها مطلب واشنطن بأن تفتح الهند سوقها أمام المحاصيل المعدلة وراثيا، وهو مطلب رفضته نيودلهي، مشيرة إلى المخاطر التي يتعرض لها مزارعوها.

وذكرت وكالة بلومبرج، في وقت سابق، أن الهند لا ترغب في توقيع اتفاق لا يعالج مسألتي الوصول القطاعي إلى السوق والرسوم الجمركية المتبادلة المفروضة على صادراتها.

ولم يرد مسئولو وزارة التجارة الهندية على الفور على رسالة بريد إلكتروني أرسلت إليهم خارج ساعات العمل.