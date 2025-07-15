موريتانيا: توقيف 180 مهاجرا غير قانوني كانوا في طريقهم إلى إسبانيا

أفاد مصدر أمني موريتاني، اليوم الثلاثاء، أن خفر السواحل أوقف 180 مهاجرا غير نظامي كانوا في طريقهم إلى جزر الكناري باسبانيا تعطل زورقهم قبالة سواحل مدينة نواذيبو غربي موريتانيا.

وأوضح المصدر، أن المهاجرين غير النظاميين جميعهم من غينيا كوناكري وأغلبهم أطفال.

وتابع المصدر، أن المهاجرين عثر عليهم بوضع صحي حرج بعضهم يحتاج للعناية الطبية الفائقة تعرضوا للإجهاد الناجم عن فقدان الماء، وقد تم نقل الركاب حسب المصدر إلى مقر خفر السواحل في مدينة نواذيبو العاصمة الاقتصادية للبلاد وأن السلطات قد فتحت تحقيقا حول ظروف الرحلة ومسارات التهريب المستخدمة.

وأفادت المصادر، بأن المهاجرين الموقوفين ينحدرون كلهم من قرية واحدة في غينيا كوناكري.

وتتزامن هذه العملية مع زيارة رسمية لبيدرو سانشيز رئيس الحكومة الإسبانية لموريتانيا غدا الأربعاء؛ لبحث ملف الهجرة غير القانونية والأمن.