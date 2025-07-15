استطلاع: معظم الأوروبيين سيدعمون انضمام اسكتلندا مستقلة للاتحاد الأوروبي

كشف استطلاع رأي، أن أغلبية الأوروبيين سيفضلون السماح لاسكتلندا مستقلة بالانضمام للاتحاد الأوروبي، رغم أن ثلث البريطانيين سيعارضون هذا، حسبما أفادت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) اليوم الثلاثاء.

وسأل معهد "يوجوف" للاستطلاعات الأشخاص المقيمين في الدنمارك وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا بشأن آرائهم حيال احتمال أن تصبح اسكتلندا مستقلة جزءا من الاتحاد الأوروبي.

وتراوح الدعم عبر هذه الدول لانضمام اسكتلتدا للاتحاد الأوروبي ما بين 63% و75%.

ولكن في بريطانيا، حيث تم استطلاع آراء أكثر من 2000 شخص، أبدى أقل من النصف (46%) دعمهم لانضمام اسكتلندا مستقلة للاتحاد الأوروبي، فيما أشار 32% إلى أنهم سيعارضون هذا.

وتم إجراء الاستطلاع رغم توضيح رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أنه لا يعتزم إجراء تصويت ثان على انفصال اسكتلندا عن المملكة المتحدة.