 باكستان.. مصرع 38 شخصا جراء الأمطار الموسمية الغزيرة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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باكستان.. مصرع 38 شخصا جراء الأمطار الموسمية الغزيرة

أنقرة - الأناضول
نشر في: الأحد 29 يونيو 2025 - 4:50 م | آخر تحديث: الأحد 29 يونيو 2025 - 4:50 م

لقي 38 شخصا مصرعهم وأصيب 63 آخرون؛ جراء حوادث ناجمة عن أمطار موسمية غزيرة هطلت في مناطق مختلفة بباكستان.

جاء ذلك في بيان صادر، اليوم الأحد، عن الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث في باكستان، وفقاً لقناة "سماء" التلفزيونية.

وأوضح البيان، أن الأمطار الموسمية الغزيرة تهطل في مناطق متفرقة من البلاد منذ 3 أيام.

وأشار البيان، إلى أن أعلى عدد من الوفيات سُجِّل في إقليم خيبر بختونخوا، بواقع 19 شخصا، بينما لقي 12 آخرون حتفهم في إقليم البنجاب.

وأُعلن وفاة 7 أشخاص في إقليمي السند وبلوشستان جراء الأمطار الغزيرة.

وأشار البيان، إلى احتمال استمرار هطول الأمطار الموسمية، وتم التحذير من احتمال حدوث فيضانات في بعض المناطق شمال البلاد.

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