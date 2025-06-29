استشهاد 14 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة

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استشهد 14 فلسطينيا وأصيب آخرون، منذ فجر يوم الأحد، في غارات إسرائيلية متواصلة على قطاع غزة.

وأفادت وكالة الصحافة الفلسطينية "صفا"، بـ"استشهاد 5 مواطنين، وإصابة آخرين، باستهداف طائرات الاحتلال منزلًا في محيط مسجد الجولاني بحي التفاح شمال شرقي مدينة غزة".

وأشارت إلى، "استشهاد مواطنً على الأقل وإصابة آخرين باستهداف طائرات الاحتلال مجموعة من المواطنين في سوق الزاوية بالبلدة القديمة في غزة".

وقالت إن "طفلين استشهدا جراء استهداف طائرات الاحتلال فجر اليوم منزلا قرب محطة دلول في حي الزيتون جنوبي مدينة غزة".

وذكرت أن "5 شهداء ارتقوا وأصيب آخرون، في قصف إسرائيلي لخيمة قرب بئر زنون والشاعر غربي مدينة خان يونس جنوبي القطاع".

ولفتت إلى أن "جيش الاحتلال نسف مباني سكنية وسط مدينة خان يونس"، مشيرة إلى أن "قوات الاحتلال واصلت نسف المربعات السكنية شرق بلدة جباليا شمالي القطاع".

وبينت أن "عددًا من المواطنين أصيبوا، في قصف إسرائيلي استهدف خيمة تأوي نازحين بالقرب من مفترق السامر في مدينة غزة"، كاشفة عن إصابة مواطنين في قصف إسرائيلي استهدف منزلَا في مخيم المغازي وسط القطاع".