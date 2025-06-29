مجلس جامعة بورسعيد يبحث آليات تعزيز البيئة الجامعية للطلاب والباحثين

-رئيس جامعة بورسعيد: الشراكة بين الجامعة والأجهزة التنفيذية ركيزة أساسية لدعم خطط تنمية شاملة بالمحافظة



شارك اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، في اجتماع مجلس جامعة بورسعيد، برئاسة الدكتور شريف صالح رئيس الجامعة، وذلك في إطار حرصه الدائم على المتابعة لمستجدات العمل داخل الجامعة.

جاء ذلك بحضور الدكتورة راوية رزق نائب رئيس الجامعة، والدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد، وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس.

ورحب رئيس الجامعة، في مستهل اللقاء، بمحافظ بورسعيد، مشيدًا بتعاونه الدائم مع الجامعة، وحرصه على دعم المنظومة التعليمية مؤكدًا أن الشراكة الفعالة بين الجامعة والأجهزة التنفيذية تمثل ركيزة أساسية لدعم خطط التنمية الشاملة على أرض المحافظة.

واستعرض المجلس، عددا من الموضوعات المرتبطة بتطوير العملية التعليمية داخل كليات الجامعة، بجانب مناقشة آليات تعزيز البيئة الجامعية للطلاب والباحثين.

كما أعرب المحافظ، عن سعادته بالمشاركة في اجتماع مجلس الجامعة، مؤكدًا أن الجامعة تمثل دورًا محوريًا في إعداد أجيال قادرة على قيادة المستقبل تسهم في دعم مسيرة التنمية، وذلك من خلال تطوير آليات التعليم والبحث العلمي بما يواكب متغيرات العصر.

وتوجه المحافظ، في ختام الاجتماع، بالشكر لرئيس الجامعة وأعضاء هيئة التدريس، مثمنا جهودهم الملموسة في خدمة المجتمع والارتقاء بالمنظومة التعليمية، مؤكدًا دعمه الكامل والمستمر للمنظومة التعليمية والخدمية التي تسهم في بناء الإنسان وتحقق التنمية المستدامة بمحافظة بورسعيد