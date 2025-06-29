لافروف: الغرب بدأ يدرك أنه لن يكون قادرا على إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الأحد، أن الغرب ربما بدأ يدرك أنه لن يكون قادرا على إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا.

وقال لافروف، في محادثات مع وزير الخارجية القرجيزي، جينبيك كولوباييف، "تربطنا علاقات وثيقة للغاية في جميع المجالات، وهي ذات أهمية خاصة، لا سيما في ظل الوضع الدولي الراهن البالغ الصعوبة والمتغير جذريا، حيث نشهد مواجهة غير مسبوقة بين بلدنا والغرب، الذي قرر مجددا خوض حرب ضدنا وإلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا، مستخدما النظام النازي في كييف كسلاح"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف لافروف، أن "الغرب لم ينجح في ذلك قط، ولن ينجح هذه المرة. ربما بدأوا يدركون ذلك".

وأشار كولوباييف خلال الاجتماع، إلى أن بلاده تدعم الجهود الرامية إلى الحفاظ على الذاكرة ومنع تشويه وتزوير الحقائق حول الحرب الوطنية العظمى.

ووصل لافروف إلى قرجيزستان، حيث سيلتقي برئيس البلاد، صدر جباروف، ووزير خارجيتها، جينبيك كولوباييف، يومي 29 و30 يونيو، وسيشارك أيضا في اجتماع لمجلس وزراء خارجية منظمة معاهدة الأمن الجماعي.