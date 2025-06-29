أمين عام حزب الله: لن نظل ساكتين إلى الأبد وقادرون على مواجهة إسرائيل وهزيمتها رغم الابتلاءات

أكد الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني نعيم قاسم خلال كلمة في مراسم إحياء الليلة الثالثة من عاشوراء أن الحزب قادر على مواجهة إسرائيل وهزيمتها.





وفيما يلي أبرز تصريحات قاسم خلال المراسم التي يقيمها "حزب الله" في مجمع سيد الشهداء بالضاحية الجنوبية لبيروت:

الوقفة مع الحق ليست مختصة بالشباب والرجال فقط بل أيضًا النساء والأطفال

السؤال المركزي هو "أنك تقاتل من أجل الحق أو لا، أنك تقبل أن تكون ذليلًا أو لا؟"

عندما ننتصر ننتصر وعندما نستشهد ننتصر

الإنسان عليه أن يعدّ العدّة اللازمة ليتمكن من النجاح وأحيانًا تكون إمكانات العدو أكثر من إمكاناته بكثير فعندها ممكن أن ينتصر العدو ماديا

الذين كانوا يقاتلون على الحافة الأمامية في معركة أولي الباس لو تعرفوا كم كان عددهم مقابل 75 ألفا ومعهم كل الإمكانات لكن الله نصرهم وسددهم لأنهم أعدّوا العدة

المهم أن نقتنع أننا منصورون من الله تعالى أما الابتلاءات التي تصيبنا فهذه اختبارات وامتحانات وعلينا الصبر فالنصر مع الصبر والفرج مع الكرب

قام "حزب الله" بالمساندة لأهل غزة وفلسطين وكانت مساندة واجبة وضرورية

عملية المساندة كانت واجبا أخلاقيا وسياسيا ومبدأيا ومع الحق

عطاءات الشهداء أعطتنا زخما وقوة وعطاءات الجرحى جعلتنا نتحمل المسؤولية أكثر

نصرنا الله بالاستمرارية وباستعادة المبادرة واستطعنا أن ننهض مجددًا وبقينا إلى لحظة وقف إطلاق النار صامدين ونضرب العدو ضربات مؤلمة ونوجعه

اتفاق وقف إطلاق النار هو مرحلة جديدة اسمها مسؤولية الدولة

هل هناك من لديه عقل ويفكّر بشكل صحيح يلغي عوامل القوة لديه فيما "الإسرائيلي" لا يطبق الاتفاق ويواصل اعتداءاته؟

العدوان الذي يحصل مسؤولية الدولة اللبنانية

العدوان على النبطية وعلى الناس ومن يعمل في الصيرفة هو مرفوض وعلى الدولة أن تقوم بواجبها

هل تتصورون أن نظل ساكتين إلى أبد الآبدين هذا غير صحيح فنحن جماعة هيهات منا الذلة ولقد جربتمونا

عندما نكون مخيّرين لدينا خيار واحد ألا وهو العزة ونربح و"لاحقونا لنريكم كيف نربح" وإن لم يكن في اليوم الأول ففي الثاني والثالث فدائما نحن فائزون بالنصر أو الشهادة

كلما كانت هناك جهة ضعيفة يعني أن "إسرائيل" ستتوسع وتأخذ كل شيء