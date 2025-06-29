الجيش الأوكراني: مقتل طيار وفقد مقاتلة إف-16

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قال الجيش الأوكراني اليوم الأحد إن طيارا أوكرانيا قُتل وفُقدت طائرته المقاتلة من طراز إف-16 في أثناء عملية لصد هجوم روسي بصواريخ وطائرات مسيرة خلال الليل.

وذكر الجيش أن هذه هي المرة الثالثة التي يفقد فيها طائرة إف-16 خلال الحرب، وفقا لرويترز.

وقال سلاح الجو عبر تطبيق تيليجرام "استخدم الطيار جميع أسلحته على متن الطائرة وأسقط سبعة أهداف جوية. وفي أثناء إسقاط الهدف الأخير، لحقت أضرار بطائرته وبدأت في السقوط".

وأضاف أن الطيار بذل كل ما بوسعه وابتعد بالطائرة عن منطقة سكنية، لكن لم يكن لديه وقت للقفز من الطائرة.

وأفاد الجيش بأن روسيا أطلقت 477 طائرة مسيرة و60 صاروخا من أنواع مختلفة على أوكرانيا خلال الليل، وأن القوات الأوكرانية دمرت 211 طائرة مسيرة و38 صاروخا.

وقال الجيش إنه تم تسجيل غارات جوية في ستة مواقع.