منتدى القيادات النسائية بمجلس الشباب المصري: نطمح للمزيد من المكتسبات السياسية للمرأة المصرية

عقد منتدى القيادات النسائية بمجلس الشباب المصري، ملتقى بعنوان "المشاركة السياسية للمرأة المصرية: نحو برلمان يعكس صوت النساء"، وذلك مساء اليوم الأحد، في المجلس العربي للطفولة بمدينة نصر.

ويهدف الملتقى لرسم خريطة جديدة للمشاركة السياسية النسائية في مصر، عبر مناقشات حيوية مع نائبات برلمانيات ومرشحات محتملات، وممثلي الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني، وخبراء استشاريين في الشأن السياسي والانتخابي.

وقال الدكتور محمد ممدوح رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري، إن منتدى القيادات النسائية ولد في مجلس الشباب المصري؛ للإيمان بتمكين النساء في صنع القرار.

وأضاف "ممدوح"، أن المنتدى بدأ عمله ببرنامج تدريبي بين الحكومة المصرية والألمانية؛ لتدريب النساء على يد مختلف منظمات مجتمع المدني وأساتذة الجامعات، ونائبات الاحزاب السياسية، لصناعة مجتمع قوي لرسم سياسات المستقبل.

وأشار إلى أن تمكين المرأة الحقيقي لن يتحقق بالكوتة، معبرا: "السيدات قادرات على التأثير والمشاركة وبفعالية في صنع القرار"، مردفا بأن المجتمع المدني هو الشاهد على أداء الحكومة.

وقالت أسماء أبو جميل نائب رئيس مجلس أمناء منتدى القيادات النسائية، إن المنتدى يطمح إلى المزيد من المكتسبات للمرأة المصرية مثل البرلمان والتمثيل الحكومة، مردفة بأن غياب المحليات أدى لعدم وجود قيادات نسائية قادرة على صناعة القرار.

وأشادت أبو جميل بالتشريعات التي كفلت تجريم زواج القاصرات وتشديدات عقوبات التحرش وتجريم العنف الأسري.

وتابعت أن المنتدى وجد كوادر نسائية كثيفة ينقصها التدريب والكفاءة، وهو ما نعمل عليه حاليا في المنتدى لتخريج كوادر للحياة السياسية، موصية بإصدار قانون "يجرم العنف ضد المرأة، سيدات الريف يتعرضن لأفعال مضادة للتراجع عن الترشح".

من ناحيتها قالت رئيس مجلس إدارة منتدى القيادات النسائية، الدكتورة أماني البدري، إن المشاركة السياسية للمرأة ضرورة وطنية لضمان تقدم المجتمع واستقراره.

وأشارت إلى أن حقوق المرأة شهدت تطورا ملحوظة عبر زيادة نسبة المقاعد المخصصة لها في البرلمان وتوليها مناصب قضائية بشكل غير مسبوق، وتخصيص نسبة 25% من مقاعد المجالس المحلية لها.

وأضافت أن منتدى القيادات النسائية هو صوت وطني مستقل، يظلل 400 جمعية ومؤسسة أهلية من كل المحافظات لتمكين النساء وبناء القدرات، مشيرة إلى أن المنتدى أقام حملات ميدانية وجلسات وعي وجهود تدريبية مع النساء في المحافظات.

وأردفت بأن الملتقى يمثل مسئولية المجتمع المدني في بناء دولة حديثة قائمة على المساواة، ودعم مشاركة المرأة في الاستحقاقات الانتخابية القادمة بالبرلمان المصري، مع إصدار التوصيات النسوية.