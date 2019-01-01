الشرطة النيجيرية تنقذ 4 عمال أتراك اختطفهم مسلحون

أنقذت الشرطة النيجيرية أربعة عمال إنشاءات أتراك كانوا قد تم اختطافهم قبل أسبوع بوسط البلاد، حسبما أفاد متحدث باسم الشرطة يوم الأحد.

وقال المتحدث أوكاسانمي أجايي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن العمال ، الذين كان قد اختطفهم مسلحون مجهولون في قرية جباليم في ولاية كوارا يوم 20 يوليو، قد أنقذتهم الشرطة بمساعدة من حرس الأمن المدني.

وتم التحفظ على أربعة أشخاص لاستجوابهم على صلة بتلك الجريمة، إلا أن السلطات لا تزال تبحث عن الخاطفين أنفسهم الذين فروا من موقع الحادث عندما أدركوا أن الشرطة تُضيّق الخناق عليهم، حسبما ذكر أجايي.

وهذه هي المرة الثانية خلال الشهر الجاري التي يتم فيها اختطاف مواطنين أتراك في الدولة الأفريقية الأكثر سكانا.

وجرى اختطاف عشرة بحارة أتراك في 13 يوليو عندما هاجم قراصنة سفينة شحن قبالة سواحل نيجيريا، ولم يتم إنقاذهم بعد.

وتعد حوادث الاختطاف من أجل الفدية شائعة في نيجيريا، حيث تتكرر حوادث اختطاف أجانب.