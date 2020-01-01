المراكز الأمريكية تعلن ارتفاع عدد إصابات كورونا إلى أربعة ملايين و280135

ممرضات في مركز لانجون الطبي في مانهاتن في مدينة نيويورك يرتدين الملابس الواقية من فيروس كورونا يوم 16 ابريل 2020. تصوير: مايك سيجار - رويترز.

قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها يوم الثلاثاء إن العدد الإجمالي لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة ارتفع إلى أربعة ملايين و280135 حالة بزيادة 54448 إصابة عن الإحصاء السابق لها.

وأضافت أن عدد الوفيات ارتفع إلى 147672 بتسجيل 1126 وفاة جديدة.

وأشارت المراكز إلى أن هذا الإحصاء يغطي الفترة حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم 27 يوليو تموز. وكان الإحصاء السابق قد تم قبل ذلك بيوم.

وليس من الضروري أن تطابق أرقام المراكز إجمالي عدد حالات الإصابة التي تعلنها الولايات الأمريكية كل على حدة.