الأهلي : ننتظر خطابات الكاف لتحديد موعد مباريات دوري الأبطال

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أكد محمد مرجان المدير التنفيذي للأهلي، أن ناديه ينتظر الخطابات الرسمية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف بشأن تحديد مواعيد مباريات الدور النصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويلعب الأهلي أمام الوداد المغربي في شهر سبتمبر المقبل ضمن مباريات الدور النصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال مرجان عبر قناة الأهلي: "ننتظر الخطابات الرسمية من الكاف لتحديد مواعيد مباريات دوري الأبطال وبعدها سنتخذ قرارات بالتنسيق مع اتحاد الكرة".

وأضاف: "أجرينا سبع مسحات للفريق الأول وكلها كانت سلبية وبالنسبة لحمدي فتحي فنحن نتابعه بشكل دوري".

وأكمل: "كان هناك اجتماع فني أستعدادا لعودة الدوري وتم الاتفاق على حضور 20 فرد فقط في كل فريق ونطالب الجميع بالالتزام لعدم انتشار فيروس كورونا".

وأتم: "نعلم رغبة الجمهور كذلك في حضور المباريات لكن أهم شيء حاليا المحافظة على صحة الجميع".