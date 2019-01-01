تقرير: بيلاروس تحتجز 33 مسلحا روسيا قبل الانتخابات

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ذكرت سلطات بيلاروس، أنها احتجزت 32 مسلحا من مجموعة "فاجنر" المسلحة الروسية الخاصة بالقرب من العاصمة مينسك، بحسب وكالة أنباء "بيلتا" المملوكة للدولة.

وأفادت "بيلتا" نقلا عن أجهزة أمنية بيلاروسية لم تسمها أن شخصا آخر احتجز في جنوب بيلاروس.

وتمت عمليات الاحتجاز بعد تلقي معلومات عن مئتين مسلح يُزعم أنهم دخلوا بيلاروس من الخارج لزعزعة استقرار الوضع قبل الانتخابات الرئاسية التي تجرى في التاسع من أغسطس.

ونشرت "بيلتا" أسماء وتواريخ ميلاد المحتجزين وقالت إنهم روس.

وكان هؤلاء المحتجزون يرتدون زيا عسكريا وأظهروا سلوكا "يختلف" عن سلوك السياح الروس، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.