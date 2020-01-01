 وفيات كورونا اليومية في أمريكا تتجاوز 1200 لأول مرة منذ مايو - بوابة الشروق
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وفيات كورونا اليومية في أمريكا تتجاوز 1200 لأول مرة منذ مايو

أشخاص يضعون كمامات للوقاية من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد في نيويورك يوم 20 أبريل 2020. تصوير: لوكاس جاكسون - رويترز.
أشخاص يضعون كمامات للوقاية من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد في نيويورك يوم 20 أبريل 2020. تصوير: لوكاس جاكسون - رويترز.
(رويترز)
نشر في: الأربعاء 29 يوليه 2020 - 4:28 ص | آخر تحديث: الأربعاء 29 يوليه 2020 - 4:28 ص

أظهر إحصاء رويترز أن وفيات فيروس كورونا اليومية في الولايات المتحدة تجاوزت 1200 حالة يوم الثلاثاء لأول مرة منذ مايو أيار.

وسجلت كاليفورنيا وفلوريدا، وهما من أكثر الولايات اكتظاظا بالسكان، ارتفاعا قياسيا في عدد الوفيات اليومية يوم الثلاثاء. وسجلت الولايتان 362 وفاة من أصل 1227 حالة وفاة جديدة. كما شهدت ولايات أركنسو ومونتانا وأوريجون زيادة قياسية يومية في وفيات كوفيد-19.

وفقدت الولايات المتحدة ما يقرب من 150 ألف شخص إجمالا منذ اكتشاف الفيروس لأول مرة في البلاد في يناير كانون الثاني، وهو أعلى رقم للوفيات في العالم.


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