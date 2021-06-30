تصدير 7600 طن يوريا و983 طن نترات أمونيوم من ميناء دمياط

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، بياناً قال فيه إن الميناء تعامل خلال الـ24 ساعة الماضية، مع 21 سفينة متنوعة.

وأوضح البيان، أن حركة الصادر من البضائع العامة، بلغت 14735 طنًا، تشتمل على 7600 طن يوريا، و983 طن نترات أمونيوم، و50 طن فوسفات، و3550 طن مولاس، و2552 طن رمل.

وبلغت حركة الوارد من البضائع العامة 19307 طنًا، تشتمل على 47 طن أبلاكاش، و1480 طن حديد، و10000 طن قمح، و3780 طن ناتج حرق أفران و4000 طن ذرة.

وعلى صعيد متصل، بلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات 251 حاوية مكافئة، تشتمل على خضراوات "بطاطس وبنجر وفاصوليا وورق عنب وبطاطا وفلفل وخضار مجمد مشكل"، وحاصلات زراعية “برسيم وبردقوش وريحان وحبة البركة وفول"، وفواكه "عنب وفراولة"، يتم تصديرها إلى الإمارات والأردن وإيطاليا وإندونيسيا وألمانيا والهند وهولندا، وأمريكا وإنجلترا وسلوفينيا ومالطا وسنغافورة.

وبلغ عدد الحاويات الواردة 67 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الترانزيت 999 حاوية مكافئة، ووصل رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 45390 طنًا، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 4464 شاحنة.