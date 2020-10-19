اللواء ممدوح أبو زيد مديرا لأمن شمال سيناء

اعتمد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، اليوم الأربعاء، حركة التنقلات العامة لضباط الشرطة لعام 2021، والتي وضعت وفقًا للقواعد والمقررات الوظيفية مع مراعاة الظروف الاجتماعية، والبعد الإنساني بما يضمن تحقيق الاستقرار الوظيفي، والنفسي للضباط.

وتضمنت الحركة تعيين اللواء ممدوح أبوزيد، نائب رئيس إدارة الأمن العام، مديرًا لأمن شمال سيناء، خلفًا للواء أشرف ربيع، الذي تم تعيينه مساعدًا لوزير الداخلية لمنطقة القناة وسيناء.

وشغل اللواء ممدوح أبوزيد مناصب أمنية عديدة في شمال سيناء، إذ شغل منصب وكيل البحث الجنائي ثم مفتش الأمن العام، وخاض مواجهات أمنية عديدة ضد تنظيم التوحيد والجهاد عام 2005، ثم العمل مفتشًا لمباحث مديرية أمن بني سويف، ثم مديرًا للمباحث، حتى أعاده وزير الداخلية مرة أخرى لمحافظة شمال سيناء.

كما تضمنت الحركة، تعيين اللواء شريف رؤوف، مديرًا لأمن جنوب سيناء، والذي سبق وشغل منصب مدير مباحث مديرية أمن شمال سيناء، ثم مديرًا لمباحث مديرية أمن الإسكندرية، ثم نائبًا لرئيس الأمن العام بوزارة الداخلية.