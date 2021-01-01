الولايات المتحدة تندد بتصاعد وتيرة العنف على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان

نددت الولايات المتحدة الأمريكية بتصاعد وتيرة أعمال العنف الأخيرة على طول الحدود الدولية بين أرمينيا وأذربيجان، داعية الطرفين إلى الالتزام بتعهداتهما في وقف إطلاق النار واتخاذ خطوات فورية لخفض التصعيد.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس أن واشنطن تندد بالتصعيد الأخير في العنف على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان.. داعية كلا من أرمينيا وأذربيجان إلى الالتزام بتعهداتهما في اتفاق وقف إطلاق النار واتخاذ خطوات فورية لخفض تصعيد الموقف.

وأضاف البيان أن "التوتر المتواصل على الحدود بين البلدين يؤكد ضرورة التوصل إلى حل شامل يعالج كل القضايا العالقة ويطبع العلاقات بين البلدين ويسمح للشعبين في المنطقة بالعيش بسلام".

وحثت الولايات المتحدة أرمينيا وأذربيجان على العودة في أقرب وقت ممكن إلى المناقشات الموضوعية برعاية الرؤساء المشاركين في مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا لتحقيق تسوية سياسية طويلة الأجل للصراع.