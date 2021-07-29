الصين تزيد رسوم الصادرات على بعض مواد الفولاذ اعتبارا من أغسطس

ذكرت وزارة المالية الصينية، في بيان، أن البلاد سوف تزيد الرسوم على صادرات بعض المواد الفولاذية اعتبارا من الشهر المقبل.

وقالت وكالة بلومبرج للأنباء نقلا عن الوزارة، إن البلاد سوف ترفع الرسوم المفروضة على صادرات الفيروكروم إلى 40%، وسوف تزيد الرسوم على صادرات الحديد الخام عالي النقاء إلى 20%، وأضافت أن الصين سوف تلغي بعض خصومات التصدير.

كانت وكالة بلومبرج للأنباء قد ذكرت أوائل الأسبوع الجاري أن الصين تدرس فرض المزيد من الرسوم على صادرات الفولاذ فيما تسعى لتحقيق هدفين بوضع حد على الإنتاج المحلي وترويض الأسعار المرتفعة التي أثارت مخاوف من التضخم.