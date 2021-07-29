وصل منتخب مصر الأولمبي لكرة القدم للقرية الأولمبية في مدينة طوكيو، والتي تبعد 30 كم عن مدينة سايتاما، والتي ستشهد مواجهة منتخب البرازيل يوم السبت المقبل في الدور ربع النهائي لدورة الألعاب الأولمبية، والتي تقام حالياً في العاصمة اليابانية طوكيو حتى يوم 8 أغسطس المقبل.

وكان المنتخب الأولمبي قد تأهل أمس إلى الدور ربع النهائي، وذلك بعد الفوز على المنتخب الأسترالي بهدفين نظيفين بأقدام أحمد ياسر ريان وعمار حمدي؛ ليتأهل الفراعنة إلى دور ال 8 برفقة المنتخب الأسترالي صاحب صدارة المجموعة.

وتشارك مصر بأكبر بعثة في تاريخها وهي 137 لاعب ولاعبة ممثلة في 23 لعبة، بواقع 89 لاعب و48 لاعبة.

وتعتبر لعبتي السلاح والرماية هم الأكبر في الألعاب الفردية من حيث عدد اللاعبين بواقع 11 لاعب ولاعبة، بينما تعتبر اللعبة الأكبر هي منتخب كرة القدم الذي يشارك بـ22 لاعبا ومنتخب كرة اليد الذي يشارك بـ14 لاعبا.

بينما تعتبر لعبات التجديف والترايثلون والدراجات هم الأصغر في بعثة مصر بواقع لاعب لكل لعبة، حيث يشارك عبد الخالق البنا في منافسات التجديف بأولمبياد طوكيو وبسمة السلاموني في رياضة الترايثلون وهي أول مصرية وعربية تتأهل للأولمبياد في هذه الرياضة وإبتسام زايد في منافسات الدراجات.

وكانت أكبر بعثة مصرية سابقة في أولمبياد ريو 2016 والتي شاركت مصر فيها بـ 120 لاعب ولاعبة.