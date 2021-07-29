وصل منتخب مصر الأولمبي لكرة القدم للقرية الأولمبية في مدينة طوكيو، والتي تبعد 30 كم عن مدينة سايتاما، والتي ستشهد مواجهة منتخب البرازيل يوم السبت المقبل في الدور ربع النهائي لدورة الألعاب الأولمبية، والتي تقام حالياً في العاصمة اليابانية طوكيو حتى يوم 8 أغسطس المقبل.
وكان المنتخب الأولمبي قد تأهل أمس إلى الدور ربع النهائي، وذلك بعد الفوز على المنتخب الأسترالي بهدفين نظيفين بأقدام أحمد ياسر ريان وعمار حمدي؛ ليتأهل الفراعنة إلى دور ال 8 برفقة المنتخب الأسترالي صاحب صدارة المجموعة.
وتشارك مصر بأكبر بعثة في تاريخها وهي 137 لاعب ولاعبة ممثلة في 23 لعبة، بواقع 89 لاعب و48 لاعبة.
وتعتبر لعبتي السلاح والرماية هم الأكبر في الألعاب الفردية من حيث عدد اللاعبين بواقع 11 لاعب ولاعبة، بينما تعتبر اللعبة الأكبر هي منتخب كرة القدم الذي يشارك بـ22 لاعبا ومنتخب كرة اليد الذي يشارك بـ14 لاعبا.
بينما تعتبر لعبات التجديف والترايثلون والدراجات هم الأصغر في بعثة مصر بواقع لاعب لكل لعبة، حيث يشارك عبد الخالق البنا في منافسات التجديف بأولمبياد طوكيو وبسمة السلاموني في رياضة الترايثلون وهي أول مصرية وعربية تتأهل للأولمبياد في هذه الرياضة وإبتسام زايد في منافسات الدراجات.
وكانت أكبر بعثة مصرية سابقة في أولمبياد ريو 2016 والتي شاركت مصر فيها بـ 120 لاعب ولاعبة.