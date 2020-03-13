ينافس منتخب مصر لسلاح الشيش على المركز السابع بمنافسات الفرق لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وخسر منتخب مصر المكون من نورا محمد ونهي هاني ويارا الشرقاوي أمام اليابان بنتيجة 45 -27 ليلعب مباراة تحديد أصحاب المركز السابع والثامن أمام منتخب المجر في تمام الساعة 8.10 صباحا.

وكان منتخب مصر للسلاح خسر أمام منتخب روسيا المصنف الأول أولمبيا في دور ربع النهائي بنتيجة 45-21.

ويذكر أن رجال منتخب مصر لسلاح السيف حقق انجازا تاريخيا لمصر في منافسات الفرق بحصد المركز الخامس بدورة الألعاب الأولمبية.

وفاز منتخب مصر لسلاح السيف المكون من محمد عامر وزياد السيسي ومهاب عامر ومدحت معتز، على نظيره الياباني بنتيجة 45/32 وتأهل لدور ال 8، قبل أن يودع أولمبياد طوكيو عقب الهزيمة من كوريا الجنوبية بنتيجة 45/39 في الدور ربع النهائي، وخاض مرحلة الترتيب من المركز ال 5 إلى ال 8.

وفي لقاء تحديد المراكز من ال 5 إلى ال 8، فاز المنتخب الوطني على منتخبي روسيا وإيران بنتيجة 45/41 و 45/ 24؛ ليحقق الفراعنة المركز الخامس في منافسات سلاح السيف.

وتشارك مصر بأكبر بعثة في تاريخها وهي 137 لاعبًا ولاعبة ممثلة في 23 لعبة، بواقع 89 لاعبًا و48 لاعبة.

وتعتبر لعبتي السلاح والرماية هم الأكبر في الألعاب الفردية من حيث عدد اللاعبين بواقع 11 لاعبًا ولاعبة، بينما تعتبر اللعبة الأكبر هي منتخب كرة القدم الذي يشارك بـ22 لاعبا ومنتخب كرة اليد الذي يشارك بـ14 لاعبا.

بينما تعتبر لعبات التجديف والترايثلون والدراجات هم الأصغر في بعثة مصر بواقع لاعب لكل لعبة، حيث يشارك عبد الخالق البنا في منافسات التجديف بأولمبياد طوكيو وبسمة السلاموني في رياضة الترايثلون وهي أول مصرية وعربية تتأهل للأولمبياد في هذه الرياضة وإبتسام زايد في منافسات الدراجات.

وكانت أكبر بعثة مصرية سابقة في أولمبياد ريو 2016 والتي شاركت مصر فيها بـ 120 لاعبًا ولاعبة.

ونجح بطلا التايكوندو المصري سيف عيسى وهداية ملاك فى التتويج بميداليتين برونزيتين أمس فى أولمبياد طوكيو2020 ليستحقا الحصول على مكافأة الفوز بالميدالية البرونزية التي رصدتها وزارة الشباب والرياضة فى لائحة خاصة لأصحاب الميداليات الثلاث الذهبية والفضية والبرونزية فى الأولمبياد.