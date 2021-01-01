أستاذ بالجامعة الأمريكية: الجمهورية الجديدة تبنت فكرة الحق في الحياة الكريمة

أكدت الدكتورة "هانيا الشلقامي" أستاذ الأنثروبولوجيا بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، أن الجمهورية الجديدة التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي تبنت فكرة حقوق الإنسان بمفهومه الشامل والمتمثل في الحق في الحياة الكريمة.

وقالت الشلقامي، خلال "جلسة حوارية بعنوان "المواطن المصري: أولويات اليوم وتوقعات الغد" في ملتقى "مصر الغد: الجمهورية الجديدة نموذجًا"، إن الجمهورية الجديدة تبنت خطابًا حداثيًا جدًا فيما يتعلق بالتعليم واستخدام التقنيات الرقمية فيما يتعلق بالمدن الذكية الجديدة والتحول الرقمي للحكومة فيما يخص الخدمات المميكنة، مؤكدة ضرورة حماية الناس من سوء استخدام البيانات الإلكترونية الخاصة بالمواطنين وذلك من خلال قوانين حماية البيانات.

وأشادت الشلقامي بالمبادرات الرئاسية التي تم إطلاقها خلال السنوات الماضية .. مشيرة إلى أن الهدف من المبادرات هو استمرارية تقديم الخدمة للمواطن.