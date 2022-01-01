الرئيس التونسي: نرفض أي شكل من أشكال التدخل في الشأن الوطني

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، على استقلال القرار الوطني ورفضه لأي شكل من أشكال التدخل في الشأن الوطني، وأنه لا صوت يعلو في تونس فوق صوت الشعب.

وقال الرئيس التونسي، خلال لقائه اليوم الجمعة مع وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي، إن "الدولة التونسية تتساوى في السيادة مع كل الدول كما تنص على ذلك مبادئ القانون الدولي، وإن السيادة داخل الدولة هي للشعب التونسي الذي قدّم آلاف الشهداء من أجل الاستقلال والكرامة الوطنية".

وأضاف أن "تونس دولة حرّة مستقلّة ذات سيادة، وسيادتنا واستقلالنا فوق كل اعتبار"، مشيرًا إلى أن من بين المبادئ التي يقوم عليها القانون الدّولي مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها بنفسها وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.