وزيرة خارجية ألمانيا تطالب أثينا بالالتزام بحقوق الإنسان على حدود الاتحاد الأوروبي

حذرت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك خلال زيارتها لأثينا من وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان أو طرد للاجئين على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.



وقالت بيربوك، اليوم الجمعة، بعد اجتماع مع نظيرها نيكوس ديندياس في أثينا إنه على الرغم من أن حماية الحدود تعني أيضا الامتثال للقانون الدولي، على سبيل المثال، ضد تهريب الأشخاص والأسلحة، فإن لكل فرد في الاتحاد الأوروبي الحق القانوني في التقدم بطلب للحصول على اللجوء.



وتأتي تصريحات الوزيرة ردا على مزاعم بأن الحكومة اليونانية تعيد المهاجرين في البحر وعلى حدود البلاد دون منحهم الفرصة لتقديم طلب لجوء، لكنها مارست أيضا نقدا ذاتيا، حيث ذكرت أنه كان يُعتقد لفترة طويلة في ألمانيا أنه يمكن ترك الدول الواقعة على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي وحدها مع اللاجئين والهجرة وحماية الحدود، مؤكدة أنه لذلك يتعين على الدول التي ليست على الحدود الخارجية أن تضمن عدم وجود انتهاكات لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن أحد الحلول هو تأسيس خدمة إنقاذ بحرية أوروبية مشتركة.



ووفقا لمفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، تمكن منذ بداية هذا العام حوالي 6250 شخصا من عبور الحدود في شمال شرق اليونان أو عن طريق القوارب من الساحل الغربي لتركيا إلى الجزر اليونانية.



وتكرر وقوع حوادث قوارب ووفيات. وتتبادل أثينا وأنقرة الاتهامات بالمسؤولية عن هذا الوضع، إذ ترى اليونان أن تركيا لا تلتزم باتفاق اللاجئين لعام 2016 مع الاتحاد الأوروبي، بينما تتهم تركيا اليونان بعمليات صد غير قانونية.