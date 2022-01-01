ناجلسمان مدرب بايرن ميونخ يرد على اتهامات لابورتا له بالجهل

قال جوليان ناجلسمان، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ الألماني إنه ليس لديه مشكلة في اتهام خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة الإسباني له بالجهل، مؤكدا أن الأخير يمثل ناديه.

وتحدث ناجلسمان عن الانفاق الكبير لبرشلونة في سوق الانتقالات، بعدما تعاقد النادي الكتالوني مع البولندي روبرت ليفاندوفسكي من بايرن ميونخ مقابل 50 مليون يورو (51 مليون دولار).

وترك برشلونة نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي يرحل عن الفريق العام الماضي بسبب الأزمات المالية، لكنه تعاقد كذلك مع البرازيلي رافينيا والفرنسي جوليس كوندي بمقابل مادي كبير قبل الموسم المقبل، كما تعاقد مع الثنائي الدنماركي أندرياس كريستنسن والإيفواري فرانك كيسي بدون مقابل.

ووصف ناجلسمان برشلونة بأنه النادي الوحيد في العالم الذي يمكنه شراء اللاعبين بدون أموال، بعد انتقال ليفاندوفسكي إلى إسبانيا.

وبسؤاله عن تصريحات لابورتا، قبل مواجهة بايرن مع لايبزج في كأس السوبر الألماني، قال ناجلسمان للصحفيين اليوم الجمعة: "من الجيد أنه عبر عن نفسه سأرغب في فعل ذلك بالتأكيد".

وأضاف: "لقد كان سؤال من وجهة نظر جماهيرية، ليس لدي مشكلة مع ما قاله لابورتا، ،عليه أن يمثل ناديه".

ورد لابورتا على تصريحات ناجلسمان، حيث اتهمه بالجهل وأكد أن الأندية عليها أن تهتم بشئونها الخاصة.

وقال لابورتا في حديث مع الصحفيين: "ما أود أن أطلبه هو أن تنظر إلى حسابك الجاري، لقد تلقوا العديد من الأموال بعد رحيل ليفاندوفسكي، احترم الجميع ولا أتدخل في الشئون الخاصة لهم".

وأضاف: "لقد منحتهم ميزة الشك في قدارتنا وما نستطيع فعله، لكنهم لا يدركون قوة برشلونة وإدارته الجديدة".