ارتفاع أسهم أبل 3% بعد تجاوز نتائج الربع الثالث للتوقعات

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أعلنت شركة آبل يوم الخميس عن إيرادات وأرباح تجاوزت التوقعات خلال الربع الثالث، ما دفع بأسهم الشركة للارتفاع بنسبة 3 % في ساعات التداول الممتدة.

وقالت الشركة عملاق التكنولوجيا التي تتخذ من كاليفورنيا مقرا لها إن الأرباح خلال الربع المالي الثالث لعام 2022 التي انتهت في آخر يونيو انخفضت إلى 44ر19 مليار دولار أو 20ر1 دولار للسهم من 74ر21 مليار دولار أو 30ر1 دولار للسهم في العام السابق.

وكان 29 محللا استطلعت طومسون رويترز آراءهم توقعوا ارباحا تبلغ 16ر1 دولار للسهم للربع. وارتفعت إيرادات الربع الثالث بنسبة 2% لتصل إلى 96ر82 مليار دولار من 43ر81 مليار دولار في العام السابق. وقدر 26 محللا إيرادات تبلغ 81ر82 مليار دولار لهذا الربع.

وكانت الإيرادات مدفوعة بشكل أساسي من زيادة في مبيعات أجهزة آيفون.

وبلغت الإيرادات من مبيعات أيفون 67ر40 مليار دولار، مقارنة بـ 57ر39 مليار دولار العام الماضي.

وقال لوكا مايستري المدير المالي لشركة آبل إن النتائج أظهرت قدرة الشركة على إدارة التجارة بفعالية على الرغم من "تحديات بيئة التشغيل".

وبلغ سعر سهم شركة آبل عند إغلاق التداول يوم الخميس 35ر157 دولار، بزيادة قدرها ـ 56ر0 دولار أو 36ر0 % في بورصة ناسداك. وارتفع السهم أيضا بـ09ر5 دولار أو 23ر3 % بعد ساعات التداول.