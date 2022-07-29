إقبال كبير من المصطافين على مصيف بلطيم وحملات للتوعية بخطورة المخدرات

شهد شاطئ مصيف بلطيم بمحافظة كفر الشيخ ،اليوم الجمعة، اقبالًا كبيرًا من المواطنين من كافة المحافظات، بالتزامن مع الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، والعطلة الأسبوعية، وخاصة رحلة اليوم الواحد والتي يقبل عليها المواطنون من مراكز ومدن وقرى محافظة كفر الشيخ، والمحافظات المجاورة.

كما شهد مصيف بلطيم حملة لصندوق ومكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، لتوعية المصطافين بخطورة تعاطي المخدرات، وتوعية المواطنين برسالة الصندوق.

وحرص المصطافين التمتع بجمال المصيف، وهدوء أمواج الشاطئ، والرياح، وانتظام حركة التيارات المائية، مما جعل الشاطئ أكثر متعة وآمانا، وسادت حالة من الفرحة والسعادة بين المصطافين على شاطئ مصيف بلطيم ونحت الأطفال على الرمال، وممارسة الألعاب الشاطئية.

وتتميز شواطئ مصيف بلطيم الستة، توفير كافة خدمات الأمن والنظافة والإنقاذ، وتشهد المتنزهات والحدائق بالمصيف إقبالا كبيرا من المواطنين من أبناء المحافظة وزائريها.