استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في الضفة الغربية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الجمعة، استشهاد فتى فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الاسرائيلي في قرية المغير شمال شرق مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب إن "الفتى أمجد نشأت أبو عليا (16عاما) استشهد متأثراً بجروحٍ حرجة أصيب بها برصاص جنود الاحتلال في الصدر، في قرية المغير قضاء رام الله".

وقال مصور وكالة الصحافة الفرنسية إن "مسيرة سلمية انطلقت شارك فيها مئات من القوى الوطنية والإسلامية ومن سكان قرى المغير وترمس عيا وأبو فلاح ضد الاستيطان الذي سيطال اراضيهم، وحملوا الاعلام الفلسطينية ولافتات منددة بالاستيطان".

وأشار إلى وقوع اشتباكات بين المتظاهرين من جهة والمستوطنين وجيش الاحتلال من جهة أخري، لافتا إلى تحول المسيرة إلى مواجهات عبر التراشق بالحجارة وإطلاق جيش الاحتلال الرصاص ما أدي إلى إصابة 3 متظاهرين.

من جهته، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه يحقق في الحادث الذي يأتي بعد أيام فقط من استشهاد فلسطينيَين خلال مداهمة ليلية في نابلس الأحد الماضي، فيما وصفه الاحتلال بأنه "تبادل لإطلاق النار مع مسلحين".

ومنذ أواخر مارس الماضي، استشهد خلال عمليات نفذها جيش الاحتلال ما لا يقل عن 53 فلسطينيًا معظمهم في الضفة الغربية من بينهم الصحفية شيرين أبو عاقلة وذلك خلال تغطيتها اقتحام قوات الاحتلال لمدينة جنين.